В Британии заявили об отчаянии Зеленского из-за ударов по Украине

Украинский лидер Владимир Зеленский находится в отчаянии из-за невозможности прекратить удары ВС РФ по Украине. Об этом в своем YouTube-канале заявил аналитик Александр Меркурис.

«Возможно, его заявление об одностороннем прекращении огня в воздухе следует рассматривать как крик отчаяния», — подчеркнул он.

После массированных ударов МИД Украины обвинил Россию в использовании холода как оружия, а Зеленский предложил ввести «одностороннее прекращение огня в небе». Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Украинский лидер не пояснил, что конкретно имеет в виду.

При этом в конце сентября украинский лидер пригрозил, что Москва столкнется с отключением электроэнергии, если Россия предпримет попытки устроить блэкаут в Киеве. По его словам, он обсуждал подобные ответные меры с президентом США Дональдом Трампом на полях 80-й сессии Генассамблеи ООН 23 сентября.

Ранее в Совфеде ответили на призыв Зеленского к прекращению огня в небе.