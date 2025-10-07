На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Британии заявили об отчаянии Зеленского из-за ударов по Украине

Аналитик Меркурис: Зеленский впал в отчаяние из-за авиаударов ВС РФ
true
true
true
close
Ukrainian Presidential Press Service/Handout via Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский находится в отчаянии из-за невозможности прекратить удары ВС РФ по Украине. Об этом в своем YouTube-канале заявил аналитик Александр Меркурис.

«Возможно, его заявление об одностороннем прекращении огня в воздухе следует рассматривать как крик отчаяния», — подчеркнул он.

После массированных ударов МИД Украины обвинил Россию в использовании холода как оружия, а Зеленский предложил ввести «одностороннее прекращение огня в небе». Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Украинский лидер не пояснил, что конкретно имеет в виду.

При этом в конце сентября украинский лидер пригрозил, что Москва столкнется с отключением электроэнергии, если Россия предпримет попытки устроить блэкаут в Киеве. По его словам, он обсуждал подобные ответные меры с президентом США Дональдом Трампом на полях 80-й сессии Генассамблеи ООН 23 сентября.

Ранее в Совфеде ответили на призыв Зеленского к прекращению огня в небе.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами