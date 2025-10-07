На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Названо число украинцев, принявших участие в боевых действиях

Минветеранов Украины наделило 1,3 млн человек статусом участника боевых действий
Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Свыше 1,3 млн граждан Украины получили статус участника боевых действий. Об этом сообщило украинское издание Liga.net со ссылкой на министерство по делам ветеранов страны.

Всего в реестр ветеранов Украины включены 1 326 552 человек. До 2022 года таковых в стране насчитывалось около 550 тыс. человек.

В 2023 году ветеранами стали 324 тыс. человек, в 2024 году — 267 тыс., с 1 января по 1 сентября 2025 года — около 165 тыс. человек.

В сентябре 2025 года «Украинские национальные новости» сообщали, что население Украины сократилось до 28,7 млн человек.

20 августа Telegram-канал Mash, ссылаясь на данные генштаба Вооруженных сил Украины сообщил, что Украина потеряла 1,7 миллиона военнослужащих в ходе СВО.

В августе в центре противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) опровергли сообщения о потерях в 1,7 млн человек, заявив что за годы независимости Украина никогда не имела регулярной армии в 1,7 млн человек. По данным СНБО, в январе 2025 года численность ВСУ составляла 880 тыс. военных.

Ранее в парламенте Эстонии отметили рост потока беженцев-призывников с Украины.

