СМИ: Украине поставляют антидроновые ракеты из Европы

Украина получает от европейской оборонной компании Thales антидроновые ракеты калибра 70 миллиметров. Об этом сообщает Business Insider.

В публикации отмечается, что украинской стороне передают ракеты с боеголовкой FZ123. Она наполнена тысячами маленьких стальных шариков.

«Оружие используется на Украине, а спрос Киева превышает производственные возможности фирмы», — утверждает издание.

В бельгийском подразделении Thales не стали уточнять, сколько стоят такие ракеты, а также сколько единиц было передано Украине.

По данным BI, Вооруженные силы Украины запускают ракеты с помощью систем залпового огня Vampire и вертолетов Ми-8.

До этого депутат Верховной рады Егор Чернев предположил, что Соединенные Штаты будут поставлять дальнобойные ракеты Tomahawk Украине постепенно, и не позволят применять их сразу.

Накануне в ходе выступления в Белом доме президент США Дональд Трамп сказал, что практически принял решение по поводу поставок Tomahawk на Украину. Позже он заявил о необходимости получения четких гарантий относительно целей применения крылатых ракет перед одобрением их передачи Украине.

Ранее Зеленский заявил об успешном применении дальнобойных ракет «Нептун».