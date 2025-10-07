На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Харькове сгорела трансформаторная подстанция

Мэр Харькова Терехов: в городе сгорела трансформаторная подстанция
Sergiy Bobok/Wikimedia Commons

В Харькове сгорела трансформаторная подстанция. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов в эфире всеукраинского телемарафона.

«Сгорела трансформаторная подстанция, которая питала некоторые районы Харькова -= три района Харькова», — сказал он.

Накануне он сказал, что предстоящая зима будет самой тяжелой для города за последние годы. Он заявил, что «уничтожено уже две трансформаторные подстанции».

Терехов также пояснил, чтл без электричества остаются порядка 3,5 тысячи абонентов.

В ночь на 6 октября Telegram-канал «Первый Харьковский» сообщил, что в Харькове была полностью уничтожена одна из электрических подстанций. Объект находится в районе Харьковского канатного завода и, по данным канала, восстановлению не подлежит.

5 октября в Харькове также зафиксировали перебои с электричеством. Свет пропал после серии взрывов в городе. Как писало украинское агентство УНИАН, за четверть часа в населенном пункте произошли 14 взрывов. В тот момент воздушная тревога действовала в трех областях страны — Харьковской, Сумской и Черниговской.

Ранее в Сумской области город Шостка остался без электричества после взрывов.

Новости Украины
