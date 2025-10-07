Госдума ратифицировала соглашение РФ с латиноамериканской страной о военном сотрудничестве

Государственная дума на пленарном заседании ратифицировала соглашение между правительствами России и Кубы о военном сотрудничестве. Об этом сообщает РИА Новости.

Соответствующее соглашение было подписано в Гаване 13 марта и в Москве 19 марта 2025 года.

В пояснительной записке к проекту отмечается, что ратификация соглашения будет способствовать развитию и укреплению сотрудничества между двумя странами в военной области, обеспечит защиту интересов российских граждан, выполняющих задачи в рамках реализации данного соглашения, от юрисдикции республики и тд.

В августе старший научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Александр Степанов заявил, что размещение российских ракетных комплексов «Орешник» в странах Латинской Америки и Карибского региона способно не только укрепить национальный суверенитет союзников Москвы, но и обеспечить глобальное военное присутствие самой России.

После этого официальный представитель МИД России Мария Захарова уточнила, что вопросы возможного размещения российских вооружений на Кубе и в Венесуэле находятся в компетенции министерства обороны.

Ранее Россия и Куба подписали декларацию о противодействии односторонним принудительным мерам.