МО РФ: силы ПВО ВС РФ сбили три управляемых авиабомбы в зоне СВО

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили три управляемых авиационных бомбы в зоне СВО. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По информации российского оборонного ведомства, российские военные также сбили 16 реактивных снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS производства США и 416 беспилотников самолетного типа.

7 октября военный эксперт Андрей Марочко сообщал, что российские военнослужащие создают условия для окружения группировки украинских войск в районе населенного пункта Каменка Харьковской области.

6 октября российские войска взяли под контроль населенный пункт Отрадное в Харьковской области. После этого бойцы группировки «Север» установили в селе российский флаг.

В начале октября глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев рассказал, что ВС РФ продолжают блокировать Вооруженные силы Украины в северной и западной части города Купянска Харьковской области и расширяют зону контроля.

Ранее в Минобороны РФ раскрыли стратегическое значение контроля над Купянском.