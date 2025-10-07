На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российские бойцы атаковали энергетическую и транспортную инфраструктуру Украины

Минобороны: ВС России поразили хранилища и энергетическую инфраструктуру ВСУ
Павел Львов/РИА Новости

Российские военнослужащие поразили энергетическую и транспортную инфраструктуру, хранилища с горючим и пункты дислокации Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает Минобороны РФ в Telegram-канале.

По данным оборонного ведомства, атака производилась с помощью беспилотников, ракетных войск и артиллерии. В результате активных наступательных действий российские военные нанесли поражение украинским объектам, обеспечивающим деятельность ВСУ.

Помимо этого, на линии боевого соприкосновения были повреждены пункты временной дислокации украинских солдат и иностранных наемников в 148 районах.

В сводке Минобороны также сообщалось, что российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили три управляемые авиационные бомбы в зоне СВО.

Представители ведомства добавили, что ВС России уничтожили 16 реактивных снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS производства США и 416 беспилотников самолетного типа.

В ночь на 7 октября средства ПВО сбили 184 украинских беспилотника, запущенных по российской территории. По информации МО, больше всего дронов перехватили в небе над Курской областью (62).

Ранее Сырский сообщил о переводе учебных центров вглубь Украины.

