Средства противовоздушной обороны уничтожили еще девять украинских беспилотных летательных аппаратов над акваторией Черного моря. Об этом сообщило Минобороны России.

По данным ведомства, столько дронов уничтожили в период с 8:00 до 11:00 мск.

До этого за час — в период с 07:00 до 08:00 мск — российские средства противовоздушной обороны уничтожили 25 украинских беспилотников. 16 из них сбили над акваторией Черного моря, шесть — в небе над Нижегородской областью, еще три — над Московским регионом.

В ночь на 7 октября средства ПВО уничтожили 184 украинских беспилотника, запущенных по российской территории. По данным ведомства, дежурные расчеты ПВО зафиксировали и перехватили 62 беспилотника над Курской областью, 31 — над Белгородской и 30 — над Нижегородской. Кроме того, 18 аппаратов уничтожены над Воронежской областью, 13 — над акваторией Черного моря, шесть — в небе над Липецкой областью.

Ранее на Украине заявили, что российские бойцы стали чаще сбивать беспилотники ВСУ.