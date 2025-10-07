На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Минобороны сообщило о еще 25 сбитых украинских дронах над Россией

true
true
true
close
Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Утром 7 октября в период с 07:00 до 08:00 мск российские средства противовоздушной обороны уничтожили 25 украинских беспилотников. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

По данным ведомства, 16 из них сбили над акваторией Черного моря, шесть — в небе над Нижегородской областью, еще три — над Московским регионом.

В ночь на 7 октября средства ПВО уничтожили 184 украинских беспилотника, запущенных по российской территории. По данным ведомства, дежурные расчеты ПВО зафиксировали и перехватили 62 беспилотника над Курской областью, 31 — над Белгородской и 30 — над Нижегородской. Кроме того, 18 аппаратов уничтожены над Воронежской областью, 13 — над акваторией Черного моря, шесть — в небе над Липецкой областью.

Вечером 6 октября Минобороны сообщило, что российские средства ПВО перехватили и уничтожили восемь украинских беспилотников самолетного типа. Работа ПВО велась в период с 20:40 до 23:00 мск. Четыре беспилотника были сбиты над Курской областью, два — над Брянской, один — над Белгородской и еще один — над Крымом.

Ранее на Украине заявили, что российские бойцы стали чаще сбивать беспилотники ВСУ.

