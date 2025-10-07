На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На Украине сообщили о повреждении энергообъекта в Полтавской области

В Полтавской области Украины во время ночных взрывов поврежден энергообъект
true
true
true
close
Gleb Garanich/Reuters

В Полтавской области Украины, где ночью произошел взрыв, оказался поврежден объект энергетической инфраструктуры. Об этом сообщил глава областной военной администрации Владимир Когут в своем Telegram-канале.

«Повреждения получил энергетический объект», — говорится в сообщении.

По его словам, электроэнергии лишились 28 местных компаний и 1 070 жителей региона. Глава администрации отметил, что в результате взрывов в Полтавской области возникло несколько пожаров, повреждены помещения складов.

В ночь на 7 октября украинский телеканал «Общественное» сообщал о взрыве в Полтаве. Отмечалось, что на всей территории региона действовует воздушная тревога.

Кроме того, накануне вечером в городе Харьков прогремело 15 взрывов за 14 минут, после чего в городе частично пропал свет, а мэр города Игорь Терехов сообщил о пожарах.

Ранее в России пообещали ответить на атаки на Запорожскую АЭС.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами