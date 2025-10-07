На Украине сообщили о повреждении энергообъекта в Полтавской области

В Полтавской области Украины во время ночных взрывов поврежден энергообъект

В Полтавской области Украины, где ночью произошел взрыв, оказался поврежден объект энергетической инфраструктуры. Об этом сообщил глава областной военной администрации Владимир Когут в своем Telegram-канале.

«Повреждения получил энергетический объект», — говорится в сообщении.

По его словам, электроэнергии лишились 28 местных компаний и 1 070 жителей региона. Глава администрации отметил, что в результате взрывов в Полтавской области возникло несколько пожаров, повреждены помещения складов.

В ночь на 7 октября украинский телеканал «Общественное» сообщал о взрыве в Полтаве. Отмечалось, что на всей территории региона действовует воздушная тревога.

Кроме того, накануне вечером в городе Харьков прогремело 15 взрывов за 14 минут, после чего в городе частично пропал свет, а мэр города Игорь Терехов сообщил о пожарах.

Ранее в России пообещали ответить на атаки на Запорожскую АЭС.