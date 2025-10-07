На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно о долгах российского офицера, помогавшего ВСУ бить по ВС РФ

РИА: экс-офицер Ступников, перешедший на сторону Украины, оставил в России долги
Бывший российский военнослужащий Лев Ступников, который передавал Вооруженным силам Украины (ВСУ) данные о местоположении сослуживцев, уехал из России с долгами по кредитам на сумму почти 107 тыс. рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы судебных приставов.

Сообщается, что в августе в отношении экс-офицера российской армии было возбуждено исполнительное производство. По нему планируется взыскать с фигуранта полную сумму задолженности.

24 сентября в базе МВД появилась карточка 25-летнего Ступникова, в которой уточняется, что он объявлен в федеральный розыск.

Ступников помог навести ракеты HIMARS по построению российских войск под Волновахой. В видео они прикрепили скриншот своей переписки, а затем показали фотоотчет о «выполненной работе» — фотографии ликвидированных российских военнослужащих. В итоге мужчина помог противнику ликвидировать не менее 200 российских военнослужащих, после чего он сбежал на Украину. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее жена бывшего российского офицера Ступникова развелась с ним.

