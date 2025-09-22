Жена помогавшего ВСУ российского офицера развелась с ним

Супруга российского офицера Льва Ступникова, который передавал Вооруженным силам Украины (ВСУ) данные о местоположении российских войск, развелась с ним. Об этом сообщает RT со ссылкой на источник.

По его словам, женщину допросили следователи. В ходе разбирательства был проведен осмотр ее телефона, где не было обнаружено ничего подозрительного. На данный момент она работает тренером в бассейне спорткомплекса «Олимп» в Борзе.

«Она уже около трех лет здесь работает. Ответственно относится к своим обязанностям, тренирует девочек», — рассказал директор бассейна.

Перебежчик Лев Ступников, родившийся в Казахстане и в детстве получивший гражданство России, семь месяцев передавал украинской стороне координаты сослуживцев, по которым затем наносили ракетные удары. По данным Telegram-канала «Дневник Мракоборцев», из-за действий бывшего офицера не смогли спастись на поле боя свыше 200 российских военных.

Позже мужчина смог покинуть территорию России при помощи украинских кураторов. При этом сослуживцы Ступникова думали, что он не смог спастись во время одной из операций. Подробнее о судьбе экс-офицера — в материале «Газеты.Ru».

