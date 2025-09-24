На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Бывшего офицера, перешедшего на сторону Украины, объявили в розыск в России

РИА Новости: экс-офицера ВС России Льва Ступникова объявили в федеральный розыск
Бывший российский военнослужащий Лев Ступников, ранее наводивший ракеты Вооруженных сил Украины на своих сослуживцев, объявлен в федеральный розыск. Об этом сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.

По данным источника, в базе МВД размещена карточка 25-летнего Ступникова, где уточняется, что он разыскивается по статье Уголовного кодекса РФ.

В сентябре выяснилось, что сбежавший военный на протяжении семи месяцев помогал украинской армии. Родившийся в Казахстане Ступников присоединился к ВС РФ и семь месяцев наводил украинские ракеты на российские позиции.

После начала СВО мужчина оказался в 36-й мотострелковой дивизии. Находясь там, он передавал ВСУ координаты сослуживцев. Таким образом мужчина помог противнику ликвидировать не менее 200 российских военнослужащих, после чего он сбежал на Украину. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее спецназ «Ахмата» объявил охоту на российского военного, бежавшего в ВСУ.

