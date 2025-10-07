Собянин заявил об уничтожении летевшего на Москву беспилотника

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотник, который летел на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

По его словам, на месте падения обломков БПЛА работают экстренные службы.

Утром 6 октября министерство обороны РФ заявило, что в течение ночи над территорией страны сбили 251 украинский БПЛА. Больше всего дронов — 62 — уничтожили над акваторией Черного моря.

Военный политолог Андрей Кошкин обратил внимание, что обычно российские регионы подвергаются массированным атакам дронов в преддверии каких-то политических событий, в которых участвует президент Украины Владимир Зеленский. Речь идет о мероприятиях, на которых украинскому лидеру выпадает шанс попросить у стран Запада больше денег или убедить их, что с поддержкой Киев способен одержать победу в конфликте с Москвой, отметил эксперт.

По его мнению, ночной налет БПЛА на регионы РФ приурочен к заседанию Нобелевского комитета, которое состоится 10 октября. Ожидается, что участники встречи рассмотрят кандидатуру президента США Дональда Трампа на присуждение ему премии мира.

Ранее сторонников Зеленского обвинили в попытках контролировать все поставки дронов ВСУ.