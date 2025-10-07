На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Серия взрывов от работы ПВО произошла в небе над Тулой

SHOT: в небе над Тулой произошла серия взрывов от работы ПВО
VLADJ55/Shutterstock/FOTODOM

Системы противовоздушной обороны (ПВО) отражали воздушную атаку над Тулой, где было зафиксировано несколько взрывов. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По словам жителей Тулы, в разных районах города прозвучало от 4 до 5 взрывов, в небе были видны яркие вспышки. Сигнализации припаркованных автомобилей срабатывали от громких звуков. Предварительно, противовоздушная оборона уничтожала беспилотники ВСУ на подлете к городу.

Вечером 6 октября Минобороны сообщило, что российские средства ПВО перехватили и уничтожили восемь украинских беспилотников самолетного типа. Работа ПВО велась в период с 20:40 до 23:00 мск. Четыре беспилотника были сбиты над Курской областью, два — над Брянской, один — над Белгородской и еще один — над Крымом.

По данным оборонного ведомства, средства ПВО за прошедшие сутки перехватили более 350 дронов, выпущенных Вооруженными силами Украины (ВСУ). Также были уничтожены одна украинская управляемая ракета большой дальности «Нептун» и шесть реактивных снарядов. Речь идет о снарядах от системы залпового огня HIMARS, произведенной в США. В Минобороны уточнили, что с начала боевых действий ВСУ потеряли 88 529 дронов.

Ранее ВСУ применили дрон с мотором размером с автомобильный.

