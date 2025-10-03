Эстония предложила НАТО проводить учения с отработкой применения ядерного оружия у восточного рубежа. Об этом пишет Telegraph со ссылкой на канцлера эстонского МИД Йонатана Всевиова.

Всевиов отметил, что хочет более активного проявления силы со стороны альянса на его восточном рубеже.

«Он перечислил ряд возможных вариантов (демонстрации силы), в том числе учения с отработкой применения ядерного оружия», — говорится в сообщении.

Военный обозреватель Влад Шлепченко до этого отмечал, что руководство Евросоюза практически открыто говорит о том, что необходимо готовиться к большому конфликту с РФ, который может начаться в 2030 году. Провокацию, по его словам, НАТО может устроить на Балтике.

Поэтому создание крупных группировок Вооруженных сил России на этом направлении и подготовка к ведению боевых действий — необходимы, считает журналист.

В свою очередь зампред комитета по экономической политике Госдумы Михаил Делягин также заявил, что Европу могут втянуть в вооруженный конфликт с Россией.

