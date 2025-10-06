На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Взрывы произошли в подконтрольном украинским властям Запорожье

Рогов: в городе Запорожье произошли не менее семи взрывов
Pavlo Palamarchuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

Как минимум семь взрывов произошли в городе Запорожье, который находится под контролем украинских властей. Об этом в своем Telegram-канале написал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«В Запорожье громко!» — написал он.

Предварительно, в населенном пункте зафиксировали не менее пяти прилетов по цехам предприятия «Мотор Сич», расположенным в Хортицком районе. Кроме того, взрывы связаны с работой украинских систем противовоздушной обороны, уточнил Рогов.

До этого назначенный Киевом глава военной администрации Запорожской области Иван Федоров также сообщил, что на подконтрольной украинским властям территории региона произошли взрывы.

5 октября в городе Харькове после серии взрывов зафиксировали перебои с электричеством. Как писало украинское информационное агентство УНИАН, за четверть часа в городе произошли 14 взрывов. В тот момент воздушная тревога действовала в трех областях страны — Черниговской, Сумской и Харьковской.

Ранее в Львовской области Украины произошел пожар на газовом хранилище.

