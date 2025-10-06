Индия обсудит с Россией закупку новых комплексов С-400

Правительство Индии планирует купить у России еще пять систем противовоздушной обороны С-400 «Триумф». Об этом сообщила газета Hindustan Times со ссылкой на источники в оборонных кругах.
По данным издания, высшее руководство индийского Минобороны на этой неделе встретится со своими российскими коллегами, чтобы рассмотреть возможность совместного производства или прямой закупки у Москвы этих комплексов для укрепления оборонительного потенциала.
Сделка может быть завершена до визита президента России Владимира Путина в Индию в декабре.
В 2018 году Индия подписала соглашение о покупке у России пяти дивизионов ЗРК С-400 на сумму $5,43 млрд. Москва начала поставки в 2021 году.
В сентябре этого года ТАСС со ссылкой на источник сообщал, что российская сторона намерена завершить поставки «Триумов» в Индию в 2026 году.
Ранее Индия подписала контракт на закупку противокорабельных крылатых ракет у РФ.