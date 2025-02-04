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Индия закупит у России противокорабельные ракеты

Индия подписала контракт на закупку противокорабельных крылатых ракет у РФ
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РИА «Новости»

Министерство обороны Индии сообщило на своей странице в социальной сети X, что Дели подписал с Москвой контракт на закупку противокорабельных крылатых ракет.

«Министерство обороны сегодня подписало контракт с Россией на закупку противокорабельных крылатых ракет в присутствии замминистра обороны Раджеша Кумара Сингха в Нью-Дели», — сказано в сообщении.

Название ракет не уточняется. При этом минобороны Индии отметило, что данные ракеты значительно увеличат боевые возможности подводного флота ВМФ страны.

В декабре прошлого года сообщалось, что в 2023 году доходы 100 крупнейших мировых компаний, занимающихся производством оружия и предоставлением связанных с этим услуг, составили $632 миллиарда, что на 4,2% больше, чем в 2022 году. Наибольший рост наблюдался в России (+40%) и на Ближнем Востоке (+18%). Российские компании, включая «Ростех» и Объединенную судостроительную корпорацию, увеличили производство систем ПВО, ракет, БПЛА и другой военной техники на фоне конфликта в Украине. Совокупные доходы этих корпораций составили $25,5 млрд.

Ранее сообщалось, что Швейцария упростит процедуры продажи оружия воюющим странам, за исключением Украины.

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