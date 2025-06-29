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Российские бойцы придумали новый способ уничтожения дронов

Shot: российские военные научились сбивать дроны с помощью веревки
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Violeta Santos Moura/Reuters

Российские военнослужащие разработали оригинальный метод уничтожения дронов ВСУ, используя веревку, привязанную к своим беспилотникам. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

В материале говорится, что для применения нового метода необходимы: дрон-перехватчик, веревка, гайка, шайба и магнит.

Веревка захватывает лопасти дронов ВСУ, запутываясь в них, после чего беспилотник падает на землю.

Отечественные бойцы назвали свое новшество «ловителем коптеров».

До этого в ДНР заявили, что за прошедшую неделю предотвращено 349 террористических атак, совершенных с использованием украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) против мирного населения и гражданской инфраструктуры республики. Отмечается, что противник вел активную разведывательную деятельность в районе строительных объектов, расположенных в центральных районах Донецка. Кроме того, были предприняты попытки атак на объекты газоснабжения и электроподстанции в Донецке и Горловке.

Ранее несколько человек пострадали при атаке БПЛА ВСУ на Брянск.

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