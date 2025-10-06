На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российский оптоволоконный FPV-дрон впервые атаковал ВСУ в Краматорске

«РВ»: оптоволоконный FPV-дрон России впервые атаковал технику ВСУ в Краматорске
Виктор Антонюк/РИА Новости

Российские военные впервые применили оптоволоконный FPV-дрон для атаки на технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) в городе Краматорск Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» («РВ»), ссылаясь на местные паблики.

Как говорится в сообщении, беспилотник нанес удар по автомобилю противника на улице Парковой.

В конце сентября журнал Forbes написал, что Вооруженные силы России начали применять новую тактику против ВСУ в зоне специальной военной операции (СВО). Издание уточнило, что бойцы российской армии создают так называемые зоны поражения перед линией фронта с помощью новых оптоволоконных и традиционных беспилотников. Эти зоны затрудняют координацию ВСУ и значительно осложняют снабжение украинских группировок, что дает оперативное преимущество войскам РФ.

Также в прошлом месяце стало известно, что российские операторы БПЛА разработали для ударных дронов «Молния-2» прошивку, позволяющую обманывать средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Вооруженных сил Украины.

Ранее в оборонно-промышленном комплексе РФ рассказали о применении оптоволоконных дронов «Бумеранг» на СВО.

СВО: последние новости
