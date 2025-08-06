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В ОПК рассказали о применении оптоволоконных дронов «Бумеранг» на СВО

ТАСС: ВС России применяют оптоволоконные дроны «Бумеранг» на всех фронтах
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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Российские военные начали применять оптоволоконные FPV-дроны «Бумеранг» на всех направлениях специальной военной операции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

По словам собеседника агентства, дроны, разработанные московскими инженерами, уже задействованы, в том числе, в Курской и Белгородской областях. При этом, как отметил источник, хотя официальная статистика по уничтоженной с помощью этих аппаратов западной бронетехнике не разглашается, известно, что с их помощью российским подразделениям удалось поражать американские БМП Bradley, бронетранспортеры M113, а также танки Leopard и Abrams.

Источник уточнил, что дроны оснащены оптоволоконным кабелем, способным выдерживать нагрузку до 150 кг и устойчивым к разрывам. Это позволяет сохранять стабильную связь, управление и передачу видеосигнала даже при активной работе средств радиоэлектронной борьбы противника. Он также добавил, что работы по улучшению беспилотников продолжаются, в том числе по снижению количества обрывов кабеля.

Ранее российские военные начали боевые испытания нового беспилотника.

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