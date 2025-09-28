На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Западе узнали о новой тактике ВС России по расширению зон поражения

Forbes: ВС РФ расширяют зоны поражения перед линией фронта за счет новых дронов
Министерство обороны РФ

Вооруженные силы (ВС) России начали применять новую тактику против украинских военных в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил журнал Forbes.

В публикации уточняется, что бойцы российской армии создают так называемые зоны поражения перед линией фронта с помощью новых оптоволоконных и традиционных беспилотников. Эти зоны затрудняют координацию ВСУ и значительно осложняют снабжение украинских группировок, что дает оперативное преимущество войскам РФ.

«Благодаря расширению радиуса действия беспилотников-ретрансляторов эти удары могут наноситься глубже в ближний украинский тыл, нарушая снабжение и передвижение [ВСУ]», — говорится в статье.

В министерстве обороны России официально не комментировали эту информацию.

До этого сообщалось, что ВСУ создают «Линию дронов» с целью остановить дальнейшее продвижение армии России и удержать фронт. Что это за проект, как он может помочь Киеву в условиях дефицита личного состава и при чем тут Китай — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru», полковника в отставке Михаила Ходаренка.

Ранее сообщалось, что новая российская лазерная система сможет уничтожать FPV-дроны за три секунды.

