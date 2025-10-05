Жителей Брянской области призвали найти укрытие из-за опасности БПЛА

В Брянской области объявлена беспилотная опасность. Об этом написал в Telegram-канале губернатор Александр Богомаз.

Он призвал местных жителей укрыться дома или спрятаться в помещении без окон и со сплошными стенами. Если сигнал застал людей на улице или в транспорте, нужно найти ближайшее безопасное место.

До этого режим опасности атаки беспилотников ввели в Воронежской области.

Сигнал при угрозе атаки БПЛА предупреждает о непосредственной опасности для объектов инфраструктуры. В случае атаки дронов местным жителям нужно найти надежное укрытие, следовать инструкциям чрезвычайных служб, убедиться, что у них под рукой есть запас воды, пищи, первой помощи, фонарик и запасные батарейки, а также избегать контакта с БПЛА. В моменты непосредственного пролета беспилотника не следует использовать мобильную связь.

