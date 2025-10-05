Силы ПВО Воронежской области привели в боевую готовность

В Воронежской области введен режим опасности атаки беспилотников. Об этом написал в Telegram-канале губернатор Александр Гусев.

Он призвал жителей региона сохранять спокойствие и заверил, что силы ПВО (противовоздушной обороны) наготове.

«По возможности не выходите на улицу и держитесь подальше от оконных проемов», — порекомендовал чиновник и призвал граждан следить за информацией от властей и МЧС.

Сигнал при угрозе атаки БПЛА предупреждает о непосредственной опасности для объектов инфраструктуры. Для информирования населения используются звуковые сирены, речевые сообщения, push-уведомления в каналах и оповещения через официальные информационные каналы.

В случае атаки дронов местным жителям нужно найти надежное укрытие, следовать инструкциям чрезвычайных служб, убедиться, что у них под рукой есть запас воды, пищи, первой помощи, фонарик и запасные батарейки, а также избегать контакта с БПЛА. В моменты непосредственного пролета беспилотника не следует использовать мобильную связь.

Ранее жителей Воронежа придумали оповещать об угрозе БПЛА через автоматы с водой.