В США заявили о неспособности комплексов Patriot отражать все российские удары

WP: комплексы Patriot не могут перехватить все российские ракеты над Украиной

Американские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot не могут отразить все российские ракетные удары по территории Украины. Об этом пишет The Washington Post (WP).

По словам авторов, только Patriot способны «надежно перехватывать» российские баллистические ракеты, которые наносят удары по объектам на территории Украины. При этом уточняется, что даже эти системы не смогли перехватить некоторые недавние атаки, в том числе на Киев.

Издание объясняет сложившуюся ситуацию отчасти тем, что Россия совершенствует свои ракетные комплексы, чтобы им не могли помешать американские ЗРК.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что республика оказалась под массированным комбинированным ударом ВС РФ, призвав США и Европу «действовать» в ответ на такое развитие событий.

По его словам, армия России применила «более 50 ракет и около 500 ударных дронов». Удары наносились по инфраструктуре Украины.

В связи с этим украинский лидер подчеркнул, что стране требуется «более быстрая реализация всех оборонных договоренностей, особенно в отношении ПВО».

