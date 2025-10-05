На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Глава «Нафтогаза» заявил о повреждении нескольких объектов компании на Украине

Глава «Нафтогаза» Корецкий: объекты газовой инфраструктуры получили повреждения
Максим Блинов/РИА Новости

Несколько объектов газовой инфраструктуры Украины получили повреждения после взрывов. Об этом заявил глава компании «Нафтогаз» Сергей Корецкий в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«К сожалению, есть попадания и разрушения», — сказал глава компании.

Корецкий добавил, что в настоящее время проводятся работы по ликвидации последствий. По его словам, специалисты оценивают масштабы разрушений. При этом глава компании не стал уточнять число и расположение поврежденных объектов.

Несколькими часами ранее в Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы (ВС) России поразили объекты энергетики, которые обеспечивают работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины. В ведомстве уточнили, что российские войска применяли для поражения намеченных целей оперативно-тактическую авиацию, ударные беспилотные летательные аппараты, ракетные войска и артиллерию.

Утром 5 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что республика оказалась под массированным комбинированным ударом ВС РФ, призвав США и Европу «действовать» в ответ на такое развитие событий. По его словам, армия России применила «более 50 ракет и около 500 ударных дронов».

Ранее глава МИД Украины обвинил Россию в желании использовать холод как оружие.

