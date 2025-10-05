Глава МИД Украины обвинил Россию в желании использовать холод как оружие

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на своей странице в соцсети Х обвинил Россию в попытке использовать холод как оружие после последних ударов ВС РФ.

«Мы призываем международное сообщество действовать решительно. Украина нуждается в дополнительной противовоздушной обороне для защиты своей энергетической сети, а также средств дальнего действия…», — написал Сибига.

До этого в пресс-службе украинской компании «Нафтогаз» заявили, что Вооруженные силы России совершили крупнейшую массированную атаку на газодобывающую инфраструктуру Украины с начала специальной военной операции. По данным государственной компании, в результате атаки значительное количество объектов инфраструктуры повреждено, часть разрушений носит критический характер.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее Зеленский заявил, что гарантии безопасности Украины могут действовать «уже сейчас».