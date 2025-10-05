На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российские военные уничтожили РСЗО HIMARS в Харьковской области

ТАСС: ВС России уничтожили РСЗО HIMARS в Харьковской области
AFLO/Global Look Press

Российские войска при помощи беспилотников «Герань-2» поразили позиции реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Среднего Бурлука Харьковской области. Об этом рассказали ТАСС в силовых структурах РФ.

«На харьковском направлении в районе населенного пункта Средний Бурлук ударами БПЛА «Герань-2» поражены позиции РСЗО HIMARS ВСУ. В результате удара уничтожена пусковая установка HIMARS, ТЗМ (транспортно-заряжающая машина. — «Газета.Ru») и до взвода личного состава ВСУ», — уточнил источник.

5 октября стало известно, что Вооруженные силы России нанесли массированный удар по энергетике Украины. Предварительно, были задействованы около 700 дронов, до 50 крылатых ракет и 2 «Кинжала».

Уточняется, что удары наносились по объектам энергетики в Одессе, Львове, Ивано-Франковской, Сумской и Хмельницкой областях и Запорожье. Во Львове произошло около 25 взрывов, зафиксированы мощные пожары, часть города осталась без света.

29 сентября в силовых структурах заявили, что украинские расчеты РСЗО HIMARS, бьющие по Белгороду, работают из городской застройки Харькова для того, чтобы спровоцировать ВС РФ на ответный удар.

Ранее силовики сообщили о плавном переходе Волчанска под контроль российских войск.

СВО: последние новости
