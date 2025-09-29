ТАСС: ВСУ наносят удары из HIMARS по Белгороду из городской застройки Харькова

Украинские расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, бьющие по Белгороду, работают из городской застройки Харькова для того, чтобы спровоцировать Вооруженные силы (ВС) РФ на ответный удар. Об этом сообщает ТАССрассказали со ссылкой на источник в российских силовых ведомствах.

По словам собеседника агентства, на таком расстоянии снаряды HIMARS может уничтожить только оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК), однако российские военные «считаются с жизнями гражданских», и поэтому и не наносят удары по городу.

Источник в силовых ведомствах отметил, что на самой ракетной установке помимо украинцев в экипаже обычно присутствуют американские инструкторы.

21 сентября советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский заявил, что украинские войска наносят удары по Константиновке в ДНР с замаскированных минометных позиций, оборудованных за городом. По его словам, огонь по городу ведется в районе трассы Константиновка — Артемовск, якобы с позиций ВС РФ, чтобы в дальнейшем обвинить их в обстреле населенного пункта и гражданского населения.

Ранее в силовых структурах заявили, что ВСУ поджигают дома жителей на окраинах Кировска при отступлении.