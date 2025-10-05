Президент Украины Владимир Зеленский не присвоил Волчанску Харьковской области звание «города-героя», потому что Вооруженные силы (ВС) России активно продвигаются в городе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

По словам собеседника агентства, в социальных сетях мирные жители часто жалуются, что в отличие от Сум и Тростянца Волчанску так и не присвоили звание.

«Все потому, что город плавно переходит под контроль ВС РФ. И в таком случае перед зрителями «телемарафона» неудобно получается», — объяснил источник в силовых структурах.

2 октября силовики сообщали, что ВСУ понесли большие потери у Волчанска после отъезда офицеров на праздник.

По их данным, 57-я отдельная мотопехотная бригада ВСУ была дезорганизована из-за отсутствия связи с командно-наблюдательным пунктом и, как следствие, отсутствия управления. В результате подразделения ВС РФ с тяжелыми боями расширили плацдарм, продвинувшись на 500 м на левобережье Волчанска.

30 сентября сообщалось, что российские войска ракетным ударом уничтожили офицеров 57-й бригады Вооруженных сил Украины в Волчанске.

Ранее Зеленский присвоил статус «городов-героев» ряду населенных пунктов.