ВСУ: ВСУ испытывают проблемы со снабжением у Хатнего из-за уничтожения мостов

Украинские войска испытывают большие проблемы со снабжением в районе села Хатнее Харьковской области после уничтожения мостов через реку Верхняя Двуречная. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

«На хатненском участке подразделения ВСУ испытывают большие проблемы со снабжением из-за уничтожения мостов через реку Верхняя Двуречная», — сказал источник агентства.

Украинские военные, по его словам, сами заминировали все мосты, по которым затем ударили беспилотники группировки ВС РФ «Север».

До этого военный эксперт Андрей Марочко заявил, что российские военнослужащие давят на позиции Вооруженных сил Украины в Новогригоровке Запорожской области с севера и востока.

По его словам, в последнее время идет выравнивание линии боевого соприкосновения.

Накануне ТАСС сообщал, что несколько военных ВСУ попали в плен после попытки установить флаг Украины в населенном пункте Вербовое Днепропетровской области.

Ранее силовики заявили о плавном переходе Волчанска под контроль ВС РФ.