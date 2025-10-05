На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В силовых структурах заявили о проблемах ВСУ со снабжением в районе Хатнего

ВСУ: ВСУ испытывают проблемы со снабжением у Хатнего из-за уничтожения мостов
true
true
true
close
Reuters

Украинские войска испытывают большие проблемы со снабжением в районе села Хатнее Харьковской области после уничтожения мостов через реку Верхняя Двуречная. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

«На хатненском участке подразделения ВСУ испытывают большие проблемы со снабжением из-за уничтожения мостов через реку Верхняя Двуречная», — сказал источник агентства.

Украинские военные, по его словам, сами заминировали все мосты, по которым затем ударили беспилотники группировки ВС РФ «Север».

До этого военный эксперт Андрей Марочко заявил, что российские военнослужащие давят на позиции Вооруженных сил Украины в Новогригоровке Запорожской области с севера и востока.

По его словам, в последнее время идет выравнивание линии боевого соприкосновения.

Накануне ТАСС сообщал, что несколько военных ВСУ попали в плен после попытки установить флаг Украины в населенном пункте Вербовое Днепропетровской области.

Ранее силовики заявили о плавном переходе Волчанска под контроль ВС РФ.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами