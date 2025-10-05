В нескольких районах Израиля объявили воздушную тревогу

В Израиле объявили воздушную тревогу после запуска снаряда из Йемена

Воздушная тревога объявлена в нескольких районов Израиля после запуска снаряда из Йемена. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram-канале.

«Сирены прозвучали в ряде районов Израиля после того, как из Йемена был выпущен снаряд», — говорится в сообщении.

До этого военный представитель движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа заявил, что хуситы ударили «гиперзвуковой баллистической ракетой» по Тель-Авиву.

В конце сентября израильские истребители атаковали военные объекты, подконтрольные движению «Ансар Аллах», которое управляет северной частью Йемена. Авиаудары были нанесены по столице страны Сане, в том числе по военному лагерю, расположенному на территории президентского дворца, во время трансляции еженедельного выступления лидера хуситов Бадр эд-Дина аль-Хуси.

Ранее хуситы заявили об ударах по «стратегическим объектам» Израиля.