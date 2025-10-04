На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Силовики заявили о попытках ВСУ вывести уцелевшие подразделения спецназа из Купянска

ТАСС: ВСУ пытаются вывести из Купянска уцелевшие подразделения спецназа
Reuters

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытается вывезти из Купянска в Харьковской области уцелевшие после авиаударов подразделения спецназа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

«Противник предпринимает попытки вывести уцелевших под авиаударами боевиков 15-й бригады оперативного назначения «Кара-Даг» ВСУ и военнослужащих 19-го центра спецназначения», — сказал собеседник агентства.

Источник добавил, что для реализации цели командование ВСУ выбрало тактику отвлечения внимания российских войск. Для этого украинская сторона задействует в качестве прикрытия мобилизованных солдат, которых не осведомляют о реальных задачах, утверждают силовики.

Накануне глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что целое подразделение мобилизованных бойцов ВСУ сдалось в плен в Купянске. По его словам, на Купянском направлении кроме основных подразделений украинской армии присутствует большое количество иностранных наемников, которые также попадают в российский плен.

Ранее бойцы ВСУ спасли российских военных и сдались в плен.

