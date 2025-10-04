Юноша с израненными стопами обратился к врачам после налета БПЛА под Белгородом

В Белгородской области юноша пострадал при сбросе взрывчатки с дронов

В Белгородской области подросток обратился за медицинской помощью после сброса взрывных устройств в селе Гора-Подол. Об этом написал в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Чиновник рассказал, что прошлой ночью ВСУ выпустили Грайворонскому муниципальному округу, где находится село, 45 боеприпасов. Он был обстрелян 13 раз и подвергся налету 13 беспилотников. В селе повреждены три дома и три автомобиля.

По словам главы области, 16-летний юноша получил осколочные ранения стоп. Его госпитализировали в детскую областную клиническую больницу.

Вечером 4 октября житель Брянской области пострадал при атаке украинских ударных беспилотников «Дартс» на автовокзал в поселке Погар. Удар БПЛА был целенаправленным. Мужчину тоже госпитализировали. При налете также были повреждены два пассажирских микроавтобуса.

Ранее россиянин подорвался на «колокольчике», когда косил траву.