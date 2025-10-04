Российские военные поразили энергетические объекты на территории Украины

Минобороны: ВС РФ нанесли удары по 143 районам с бойцами ВСУ и наемниками

Вооруженные силы РФ с помощью авиации, ударных беспилотников, ракет и артиллерии нанесли удары по энергетическим объектам, которые обеспечивают работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщило Минобороны России.

По его данным, российские военные также атаковали места запуска украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и пункты временной дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ), националистов и иностранных наемников в 143 районах.

3 октября сообщалось, что российские военные нанесли удар по ресторану «Тбилисо» в Балаклее в момент проведения рабочего совещания с участием военнослужащих ВСУ и инструкторов НАТО. Темой обсуждения могло стать укрепление оборонительных линий в Изюмском и Балаклейском районах Харьковской области

30 сентября Telegram-канал «Дневник Десантника» сообщил, что российские военнослужащие поразили нефтебазу в Черниговской области. В результате сгорело более 1000 тонн топлива. Кроме того, ударам подверглись расположенные в регионе железнодорожная станция Бобровица и тяговая подстанция. В материале подчеркивалось, что ВС РФ в ходе операции применили свыше 16 БПЛА.

Ранее экс-главком ВСУ признал превосходство российской военной науки над украинской.