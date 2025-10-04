На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Российские военные поразили энергетические объекты на территории Украины

Минобороны: ВС РФ нанесли удары по 143 районам с бойцами ВСУ и наемниками
true
true
true
close
Михаил Фомичев/РИА Новости

Вооруженные силы РФ с помощью авиации, ударных беспилотников, ракет и артиллерии нанесли удары по энергетическим объектам, которые обеспечивают работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщило Минобороны России.

По его данным, российские военные также атаковали места запуска украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и пункты временной дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ), националистов и иностранных наемников в 143 районах.

3 октября сообщалось, что российские военные нанесли удар по ресторану «Тбилисо» в Балаклее в момент проведения рабочего совещания с участием военнослужащих ВСУ и инструкторов НАТО. Темой обсуждения могло стать укрепление оборонительных линий в Изюмском и Балаклейском районах Харьковской области

30 сентября Telegram-канал «Дневник Десантника» сообщил, что российские военнослужащие поразили нефтебазу в Черниговской области. В результате сгорело более 1000 тонн топлива. Кроме того, ударам подверглись расположенные в регионе железнодорожная станция Бобровица и тяговая подстанция. В материале подчеркивалось, что ВС РФ в ходе операции применили свыше 16 БПЛА.

Ранее экс-главком ВСУ признал превосходство российской военной науки над украинской.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами