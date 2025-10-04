В Волгоградской области произошел пожар после атаки беспилотников

В результате падения обломков сбитого украинского беспилотника в Кумылженском районе Волгоградской области произошло возгорание сухой растительности. Об этом сообщил губернатор решила Андрей Бочаров в своем Telegram-канале.

По его словам, в настоящее время пожарные борются с огнем. На месте также работают экстренные службы.

В результате ЧП никто не пострадал, уточнил чиновник.

Как сообщили в Минобороны РФ, в ночь на 4 октября российские системы ПВО перехватили и уничтожили 117 украинских беспилотников над территорией РФ. Больше всего целей — 27 — ликвидировали в Брянской области. В Волгоградской области нейтрализовали 16 летательных аппаратов.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в Ленинградской области в результате атаки БПЛА произошло возгорание в промышленной зоне.