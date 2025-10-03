На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Военкоры сообщили об ударах сотен дронов по военным объектам на Украине

«РВ»: по военным объектам на Украине ночью выпустили более 300 дронов и ракет
Gleb Garanich/Reuters

Военные объекты на Украине в ночь на 3 октября подверглись массированному комбинированному удару. Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» («РВ»).

Из публикации следует, что по территории страны было выпущено порядка 300 дальнобойных ударных дронов. Кроме того, на Украине зафиксировали атаки с применением семи баллистических и 17 крылатых ракет.

На этом фоне в семи регионах страны произошли взрывы. Речь идет о Киевской, Днепропетровской, Полтавской, Черниговской, Харьковской, Одесской и Сумской областях.

Как рассказал глава военной администрации Полтавской области Владимир Когут, в регионе после массированного удара выявили повреждение нескольких объектов энергетической инфраструктуры. В связи с этим в Полтаве наблюдалась аварийная ситуация, связанная с электроснабжением. Власти заявили, что в городе было ограничено движение транспорта.

В ночь на 2 октября в Одессе произошли взрывы. Позднее украинское издание «Страна.ua» написало, что в городе зафиксировали перебои с электроснабжением. Эту информацию подтвердили в энергетической компании ДТЭК.

Ранее российские войска нанесли удар по объектам в порту в Одесской области.

