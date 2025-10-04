В двух регионах Украины произошли взрывы

В Сумской и Харьковской областях Украины произошли взрывы на фоне объявленной воздушной тревоги. Об этом сообщил украинский телеканал «Общественное».
По его информации, взрывы раздались в городе Сумы и в Чугуевском районе Харьковской области.
Согласно онлайн-карте министерства цифровой трансформации Украины, в этих регионах страны действует воздушная тревога.
Накануне вечером в украинском городе Днепре (бывший Днепропетровск) прозвучали взрывы.
3 октября сообщалось, что военные объекты на Украине в ночь на пятницу подверглись массированному комбинированному удару. По территории страны было выпущено порядка 300 дальнобойных ударных дронов. Кроме того, на Украине зафиксировали атаки с применением семи баллистических и 17 крылатых ракет.
На этом фоне в семи регионах страны произошли взрывы. Речь идет о Киевской, Днепропетровской, Полтавской, Черниговской, Харьковской, Одесской и Сумской областях.
Ранее стало известно об ударе по ресторану с военными ВСУ в Харьковской области.