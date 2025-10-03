На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
СМИ: российские военные объявили приоритетной целью украинских операторов дронов

Business Insider: ВС России объявили охоту на операторов дронов ВСУ
Viacheslav Ratynskyi/REUTERS

Российские военные объявили украинских операторов беспилотников приоритетными целями и ведут на них целенаправленную охоту. Об этом со ссылкой на представителей ВСУ сообщает Business Insider (BI).

Как отмечает издание, украинские военные жалуются на растущие потери среди операторов дронов. Российские войска используют различное оружие для точечных ударов по предполагаемым позициям дроноводов.

«Россия считает украинских операторов беспилотников главной угрозой», — констатирует издание.

Один из украинских солдат подтвердил, что он и его сослуживцы стали «мишенью номер один».

1 октября ВС России нанесли удар ракетным комплексом «Искандер-М» по месту подготовки к запуску украинских беспилотников в районе населенного пункта Лавы восточнее Чернигова и грузовым автомобилям, перевозившим дроны.

14 сентября сообщалось, что российские военнослужащие поразили центры подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины.

Ранее сообщалось, что Украина переносит учебные центры из Черниговской области в другие регионы после удара.

СВО: последние новости
