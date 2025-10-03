На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Украина переносит учебные центры из Черниговской области в другие регионы после удара

ВСУ переводят учебные центры из Черниговской области после удара
Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали передислокацию учебных центров из Черниговской области после недавнего удара. Об этом со ссылкой на командование Сухопутных войск ВСУ сообщает телеканал «Общественное».

«Учебные центры подготовки подразделений поэтапно перемещают в другие регионы Украины для более безопасного пребывания и проведения занятий», — отмечается в сообщении.

По данным телеканала, по факту удара назначено служебное расследование для установления всех обстоятельств происшедшего и определения роли должностных лиц.

Ранее сообщалось, что военные объекты на Украине в ночь на 3 октября подверглись массированному комбинированному удару. По территории страны было выпущено порядка 300 дальнобойных ударных дронов. Кроме того, на Украине зафиксировали атаки с применением семи баллистических и 17 крылатых ракет.

На этом фоне в семи регионах страны произошли взрывы. Речь идет о Киевской, Днепропетровской, Полтавской, Черниговской, Харьковской, Одесской и Сумской областях.

Ранее в США заявили о «поясе крепостей» украинской армии.

