Неопознанные дроны заметили над Германией

Неопознанные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) были замечены в Германии. Об этом сообщает немецкий Bild.

Bild уточняет, что беспилотники были замечены в земле Шлезвиг-Гольштейн над военно-морской верфью Thyssenkrupp, где строят подводные лодки для Германии и НАТО. Кроме того, дроны были замечены над университетским медицинским центром, электростанцией, зданием государственного парламента, нефтеперерабатывающим заводом Хайде.

До этого министр внутренних дел Германии Александр Добриндт сообщил о возросшей угрозе безопасности и объявил о создании нового центра защиты от беспилотников. По словам главы министерства, в ночь на 27 сентября над землей Шлезвиг-Гольштейн, которая расположена на севере ФРГ, был обнаружен «рой беспилотников».

Ранее в Германии признали нехватку ресурсов для отражения некоторых видов БПЛА.