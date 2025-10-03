Вооруженные силы Украины (ВСУ) создали 50-километровый пояс крепостей в подконтрольной части ДНР. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

«Украина создала здесь 31-мильную линию обороны, известную как «пояс крепостей», для препятствования российскому продвижению», — написал автор материала.

Один из журналистов издания посетил подконтрольную Украине часть ДНР и сообщил, что ВСУ пытаются возвести заграждения от дронов на дорогах между населенными пунктами.

Отмечается, что ВСУ пытаются замаскировать технику и позиции, стараясь избегать массовых скоплений.

Ситуация на фронте для ВСУ остается сложной. Недавно сообщалось, что в районе населенного пункта Григоровки в Харьковской области массово отказываются ехать на передовую.

До этого сообщалось, что российские войска ракетным ударом уничтожили офицеров 57-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Волчанске Харьковской области.

Ранее российские войска ударили «Искандером» по позициям ВСУ близ Чернигова.