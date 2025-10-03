На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В США заявили о «поясе крепостей» украинской армии

WSJ: ВСУ создали 50-километровый пояс крепостей в подконтрольной части Донбасса
true
true
true
close
Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) создали 50-километровый пояс крепостей в подконтрольной части ДНР. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

«Украина создала здесь 31-мильную линию обороны, известную как «пояс крепостей», для препятствования российскому продвижению», — написал автор материала.

Один из журналистов издания посетил подконтрольную Украине часть ДНР и сообщил, что ВСУ пытаются возвести заграждения от дронов на дорогах между населенными пунктами.

Отмечается, что ВСУ пытаются замаскировать технику и позиции, стараясь избегать массовых скоплений.

Ситуация на фронте для ВСУ остается сложной. Недавно сообщалось, что в районе населенного пункта Григоровки в Харьковской области массово отказываются ехать на передовую.

До этого сообщалось, что российские войска ракетным ударом уничтожили офицеров 57-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Волчанске Харьковской области.

Ранее российские войска ударили «Искандером» по позициям ВСУ близ Чернигова.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами