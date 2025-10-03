Израиль перехватил последнее судно «Флотилии стойкости»

Военные Израиля задержали последнее судно «Флотилии стойкости», которое направлялось в сектор Газа. Об этом сообщила пресс-служба флотилии.

«Marinette, последнее остававшееся судно «Глобальной флотилии Сумуда» было перехвачено в 10:29 по местному времени примерно в 42,5 морских милях от Газы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что военные Израиля перехватили все суда флотилии за 38 часов.

Вечером 1 октября военные суда Израиля окружили флотилию «Сумуд», потребовали изменить курс и не приближаться к зоне боевых действий. Экипажи кораблей и активисты, среди которых была участница экологического движения из Швеции Грета Тунберг, начали готовиться к возможному захвату судов, после чего видеосвязь с ними оборвалась. Телеканал Al Jazeera сообщал, что израильское правительство обвинило флотилию в попытке провокации. Изначально сообщалось о задержании двух флагманских судов флотилии — «Альма» и «Сириус».

После инцидента МИД Израиля заявили, что пассажирам флотилии ничего не угрожает, в настоящий момент они направляются в Израиль, откуда активистов депортируют обратно в Европу.

Ранее Турция назвала терактом нападение кораблей Израиля на флотилию Греты Тунберг.