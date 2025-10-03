На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Минобороны отчиталось об освобождении семи населенных пунктов в зоне СВО

Минобороны: ВС России за неделю освободили семь населенных пунктов
Алексей Майшев/РИА Новости

За неделю Вооруженные силы (ВС) России освободили семь населенных пунктов в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщается в официальной сводке Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что российским бойцам удалось вытеснить противника из пяти населенных пунктов в Донецкой народной республике (ДНР). Речь идет о Кировске, Шандриголово, Дерилово, Майском и Северск Малом. Кроме того, на неделе был установлен контроль над двумя населенными пунктами в Днепропетровской области: Степовое и Вербовое.

2 октября председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов рассказал, что российские войска выбили украинские подразделения из восточной части села Полтавка за реку Янчур. По его словам, взятие под контроль Полтавки позволит ВС России приблизиться с восточного фланга к городу Гуляйполе. Рогов уточнил, что Вооруженные силы Украины превратили его в крупный логистический и командный пункт.

3 октября Рогов сообщил, что военным ВС РФ удалось закрепится в селе Полтавка в Запорожской области. Он добавил, что на данный момент бои за населенный пункт продолжаются.

Ранее в Минобороны сообщили, что ВС России в 2025 году взяли под контроль более 4,7 тыс. квадратных километров.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
