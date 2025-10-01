На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
ВС РФ нанесли удар по объектам в порту в Одесской области

«Военный обозреватель»: в порту Измаила Одесской области нанесен мощный удар
true
true
true
close
Кадр из видео/Министерство обороны РФ

Мощный удар нанесен по объектам в порту Измаила в Одесской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Военный обозреватель».

В публикации канала утверждается, что атака произошла в порту, расположенном near границы с Румынией. Подробности о конкретных целях и возможных последствиях удара в настоящее время не приводятся.

Вечером 30 сентября агентство ТАСС сообщило, что на юге Украины, в Одесской области, произошла серия взрывов на фоне объявленной воздушной тревоги.

28 сентября российские войска нанесли комбинированный удар по украинским военным объектам. По информации RT, в воздушном пространстве Украины было зафиксировано свыше сотни беспилотных летательных аппаратов. Жители Киева сообщали о работе систем ПВО в центре города.

За день до этого военные корреспонденты предупредили о подготовке российской армии к массированному удару по украинской территории. Согласно данным украинских мониторинговых ресурсов, в операции могли быть задействованы самолеты Ту-95МС, 5 единиц Ту-22М3, Ту-160, а также четыре МиГ-31К и четыре ракетоносца с крылатыми ракетами «Калибр».

Ранее глава МИД Украины заявил, что на территории России «не будет безопасного места».

СВО: последние новости
