Несколько беспилотников ВСУ сбили над акваторией Черного моря и в Крыму

Минобороны: силы ПВО сбили три БПЛА над акваторией Черного моря и в Крыму

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили три украинских беспилотника над акваторией Черного моря и в Крыму. Об этом сообщило Минобороны РФ в Telegram-канале.

«В период с 21.30 до 23.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: два – над акваторией Черного моря, один – над территорией Республики Крым», — говорится в сообщении.

Ранее ведомство сообщало, что в период с 18:00 до 20:00 мск над акваторией Черного моря были уничтожены 11 БПЛА.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев вечером рассказал, что российские военные отражают атаку ВСУ на город. По предварительной информации, ВС РФ сбили один дрон «на значительном расстоянии от берега в районе Казачьей бухты». В результате атаки пострадавших нет, добавил он.

Ранее в Белгородской области при атаке дрона на автомобиль пострадали два человека.