Самолет с вернувшимися из плена российскими военными приземлился в Подмосковье

В Подмосковье приземлился самолет с 185 вернувшимися из плена военными ВС России
Валерий Мельников/РИА Новости

Самолет, на борту которого находятся вернувшиеся с подконтрольной Киеву территории военные Вооруженных сил России и гражданские, приземлился на одном из аэродромов в Московской области. Об этом сообщает РИА Новости.

2 октября в министерстве обороны РФ заявили, что РФ вернула 185 своих военных с подконтрольной Киеву территории, а взамен передала 185 военнопленных Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Также в ведомстве рассказали, что российская сторона вернула с подконтрольной Киеву территории 20 гражданских лиц в рамках обмена с Украиной.

По информации Минобороны, возвращенные военнослужащие ВС России и гражданские лица были доставлены в Белоруссию, где они получали необходимую психологическую и медицинскую помощь. В РФ они пройдут лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях.

Президент Украины Владимир Зеленский одним словом и тремя эмодзи прокомментировал возвращение 185 военнослужащих ВСУ, переданных в рамках обмена пленными с Россией.

Ранее Мединский заявил, что обменный фонд Украины по военнопленным близится к нулю.

