Зеленский лаконично прокомментировал обмен пленными с Россией

Украинский президент Владимир Зеленский одним словом и тремя эмодзи отреагировал на возвращение 185 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), переданных в рамках обмена пленными с Россией. Соответствующее сообщение он опубликовал в своем Telegram-канале.

«Дома», — написал украинский лидер, добавив к слову три эмодзи в виде украинского флага.

Помимо этого Зеленский прикрепил к посту видеозапись с возвращением солдат ВСУ. На опубликованных кадрах военные выходят из автобусов, обнимаются с, предположительно, сослуживцами и звонят близким.

2 октября в Минобороны России сообщили, что российская сторона вернула 185 своих военных с подконтрольной Киеву территории, а взамен передала 185 военнопленных Вооруженных сил Украины.

По информации российского оборонного ведомства, в настоящее время возвращенные военнослужащие ВС РФ и гражданские лица находятся в Белоруссии. Там они получают необходимую психологическую и медицинскую помощь. Впоследствии их доставят в Россию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях.

Ранее Россия вернула гражданских лиц в ходе обмена с Украиной.