Путин заявил о входе ВС РФ в Константиновку и Северск

Южная группировка Вооруженных сил РФ вошла в город Константиновку Донецкой народной республики. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии XХII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай». Трансляция ведется на телеканале «Россия 24».

Он отметил, что этот населенный пункт входит в оборонительные рубежи, которые создавались Вооруженными силами Украины с помощью западных специалистов более 10 лет.

«Вот туда уже зашли наши войска, и там идут боевые действия. Так же, как зашли в Северск, тоже довольно крупный населенный пункт, и идут боевые действия там», — пояснил глава государства.

«Валдай» — это объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в политологии, экономики, истории и международных отношениях. Клуб возник в 2004 году. Своим названием он обязан месту первой конференции, состоявшейся недалеко от озера Валдай в Великом Новгороде. 2 октября на пленарной сессии клуба выступает Путин. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее Путин признался в законной гордости за Вооруженные силы России.